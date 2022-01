Sci alpino | Sofia Goggia domina la seconda prova di Cortina! Brignone 7a | domani la discesa

(Di venerdì 21 gennaio 2022)si conferma impeccabile nellacronometrata dellalibera di Cortina d’Ampezzo. Dopo aver giganteggiato nella giornata di ieri (anche se con un salto di porta), la Campionessa Olimpica di specialità si ripete sull’Olimpia delle Tofane e firma il miglior tempo nell’ultimo test prima dell’attesissimo weekend di gara nella Perla delle Dolomiti. L’azzurra, vincitrice di tre discese in stagione ma reduce dalla caduta di Zauchensee, ha stampato un rilevante 1:36.72 e guarda tutte le avversarie dall’alto in basso, presentandosi allalibera dicon tutti i favori del pronostico. La leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo è scesa col pettorale numero 15 ed è rimasta davanti dall’inizio alla fine, leggendo benissimo ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - RSIsport : ? Feuz manca la terza vittoria consecutiva sulla Streif, successo di Kilde con Odermatt ai piedi del podio - Gazzetta_it : Sci, Kilde doma anche la Streif, Paris e Innerhofer lontani #fisski - Sport24h_it : In occasione delle Olimpiadi invernali sarà nelle librerie, l'8 febbraio, un libro per gli amanti dello sci e della… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Dominik Paris va a caccia del poker sulla Streif. Partenza abbassata -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sabato premiazione degliclub giovanili e presentazione di Fis Ski Race Genie Cortina d'Ampezzo (Belluno), 21 gennaio 2022 " In occasione della due giorni di Coppa del Mondo di...... valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021 - 2022 di. Fari puntati in casa Italia soprattutto su Sofia Goggia in una due giorni fondamentale per la bergamasca, reduce dallo sfortunato ...Aleksandr Aamodt Kilde, dopo aver dominato la discesa libera di Wengen, completa una storica doppietta e vince anche la Streif di Kitzbuhel, settima prova di specialità nella Coppa del mondo di sci al ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Kitzbuehel 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.