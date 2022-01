Sci alpino | Coppa Europa 2021-2022 | l’elvetico Janutin vince il secondo slalom di Vaujany | Hans Vaccari ottavo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Complice una seconda manche portentosa lo svizzero Fadribeffa il padrone di casa Paco Rassat per quattro centesimi e trionfa a sorpresa nellodi, valevole per il circuito di. Sul terzo gradino saleReto Maechler (+0”43), scippando il podio di un’incollatura all’altro francese Theo Letitre (+0”48). Buona la prova dell’azzurroa +0”91) nonostante tre posizioni perse con l’inversione dei trenta. Tommaso Saccardi purtroppo esce nella seconda manche e butta via l’occasione di centrare la top10, Pietro Canzio delude ed è trentaduesimo. Distacchi ravvicinati per quanto riguarda la zona alle spalle del podio: quinto lo sloveno Tijan Marovt a +0”51, sesto il ...

Eccellente prestazione di Federica Brignone, ottima settima a 75 centesimi dalla connazionale. La valdostana, scesa col pettorale numero 2 dopo aver vinto il superG di Zauchensee, ribadisce di essere ...Quarto posto per l'austriaco Matthias Mayer, che si è visto beffare di un podio che sembrava sicuro, chiudendo a 67 centesimi da Kilde. Non sorprende ormai più Marco Odermatt. Il fenomeno svizzero, ...Complice una seconda manche portentosa lo svizzero Fadri Janutin beffa il padrone di casa Paco Rassat per quattro centesimi e trionfa a sorpresa nello slalom di Vaujany, valevole per il circuito di Co ...Ieri ho avuto sensazioni un po' strane, con la neve più dura del solito, poi era un po' che non mettevo gli sci lunghi da discesa e quindi ho avuto bisogno di prendere confidenza. Oggi meglio in ...