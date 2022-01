Scherma olimpica e paralimpica insieme a Tirrenia: Pasquino c’è (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è concluso oggi a Tirrenia il primo allenamento integrato degli atleti olimpici e paralimpici delle nazionali italiane di spada. E’ la prima tappa del ciclo degli allenamenti integrati voluti dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma nel percorso che porterà ai Giochi di Parigi 2024. Un momento d’incontro che rappresenta la più emblematica espressione di quell’integrazione tra le due specialità che la FIS ha sostenuto e realizzato con convinzione, tra le prime Federazioni d’Italia a farlo sotto “un’unica bandiera”, unendo alla Scherma olimpica quella in carrozzina. Un evento storico voluto fortemente anche dal Maestro Dino Meglio, responsabile tecnico dell’Accademia olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è concluso oggi ail primo allenamento integrato degli atleti olimpici e paralimpici delle nazionali italiane di spada. E’ la prima tappa del ciclo degli allenamenti integrati voluti dal Consiglio Federale della Federazione Italiananel percorso che porterà ai Giochi di Parigi 2024. Un momento d’incontro che rappresenta la più emblematica espressione di quell’integrazione tra le due specialità che la FIS ha sostenuto e realizzato con convinzione, tra le prime Federazioni d’Italia a farlo sotto “un’unica bandiera”, unendo allaquella in carrozzina. Un evento storico voluto fortemente anche dal Maestro Dino Meglio, responsabile tecnico dell’AccademiaBeneventana di“Maestro Antonio Furno” e ...

