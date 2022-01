Sarri: «Il calendario? Almeno ci facciano tesserare 30 calciatori se dobbiamo giocare così tanto» (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, presenta in conferenza stampa Lazio-Atalanta. «Contro il Sassuolo abbiamo messo in mostra una buona fase difensiva, come con l’Udinese. Domani avremo meno margini di errore». «Vogliamo dar seguito alla nostra crescita in questo momento, difficile dire dove arriveremo». «Io e Gasperini siamo cambiati molto in questi anni, è inevitabile. Stiamo provando a trovare la continuità, stiamo ricevendo dei segnali positivi. Spero che la squadra dia seguito alle ultime prove». «Non so se abbiamo qualche possibilità di arrivare in Champions. Adesso ci interessa proseguire una crescita che sta avvenendo. Le gare con Atalanta e Fiorentina saranno difficili, ci daranno delle indicazioni». «In questo momento sto pensando solo alla programmazione della partita di domani. Non so cosa farà Luiz Felipe, noi vogliamo tenerlo. Sta facendo bene e ci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio, presenta in conferenza stampa Lazio-Atalanta. «Contro il Sassuolo abbiamo messo in mostra una buona fase difensiva, come con l’Udinese. Domani avremo meno margini di errore». «Vogliamo dar seguito alla nostra crescita in questo momento, difficile dire dove arriveremo». «Io e Gasperini siamo cambiati molto in questi anni, è inevitabile. Stiamo provando a trovare la continuità, stiamo ricevendo dei segnali positivi. Spero che la squadra dia seguito alle ultime prove». «Non so se abbiamo qualche possibilità di arrivare in Champions. Adesso ci interessa proseguire una crescita che sta avvenendo. Le gare con Atalanta e Fiorentina saranno difficili, ci daranno delle indicazioni». «In questo momento sto pensando solo alla programmazione della partita di domani. Non so cosa farà Luiz Felipe, noi vogliamo tenerlo. Sta facendo bene e ci ...

