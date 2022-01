“Santo” | il brano di Christina Aguilera con Ozuna VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Da oggi disponibile in digitale il singolo dell’incona mondiale della musica pop in collaborazione con la superstar portoricana È uscito oggi in digitale “La Fuerza” (https://lafuerza.lnk.to/), il nuovo e attesissimo EP in lingua spagnola della plurivincitrice di Grammy Awards e Latin Grammy Awards, icona mondiale della musica pop. L’EP contiene il nuovo singolo “” in collaborazione con la superstar portoricana(https://.lnk.to/). Nel, scritto da, Dallas K, Gale, Josh Barrios, prodotto da Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coprodotto da Afo Verde, le due ...