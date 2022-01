Santa Maria de Alimundo, alias Nostra Signora “delle macerie” (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Clemente Ultimo La tradizione popolare vuole che le spoglie mortali di Masuccio Salernitano – apprezzato autore rinascimentale de “Il Novellino” – riposino all’interno della Chiesa di Santa Maria de Alimundo, in un loculo anonimo chiuso da mattoni, collocato al centro del pavimento della navata principale. Nessuna indagine scientifica ha mai suffragato la voce popolare, ma a guardare oggi – rigorosamente dall’esterno – la chiesa di fondazione longobarda, c’è da pensare che seppur vi abbia mai trovato riposo, anche il fantasma di Masuccio Salernitano abbia abbandonato da tempo quell’antico edificio religioso. Il perché è presto detto: il complesso – che pure tante vicissitudini ha affrontato nel corso dei secoli – versa oggi in uno stato di estrema precarietà, frutto di un abbandono che perdura da decenni. Quanto grave sia la ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Clemente Ultimo La tradizione popolare vuole che le spoglie mortali di Masuccio Salernitano – apprezzato autore rinascimentale de “Il Novellino” – riposino all’interno della Chiesa dide, in un loculo anonimo chiuso da mattoni, collocato al centro del pavimento della navata principale. Nessuna indagine scientifica ha mai suffragato la voce popolare, ma a guardare oggi – rigorosamente dall’esterno – la chiesa di fondazione longobarda, c’è da pensare che seppur vi abbia mai trovato riposo, anche il fantasma di Masuccio Salernitano abbia abbandonato da tempo quell’antico edificio religioso. Il perché è presto detto: il complesso – che pure tante vicissitudini ha affrontato nel corso dei secoli – versa oggi in uno stato di estrema precarietà, frutto di un abbandono che perdura da decenni. Quanto grave sia la ...

