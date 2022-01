Sanremo, polemiche sul sesso di Drusilla. Zorzi la difende: Meritatissimamente tra le conduttrici del Festival (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Drusilla è stata Meritatissimamente messa tra le 5 conduttrici del Festival. E’ sconcertante il bisogno che c’è con tutte le drag queen, le trans o tutte quelle persone in cui l’identità di genere o l’aspetto non rispecchiano il sesso anagrafico di specificarlo: nessuno ha scritto la donna biologica Sabrina Ferilli“. Così Tommaso Zorzi ha fatto il suo endorsement a Drusilla Foer, nel corso della sua rubrica “TZ101”, all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda ieri sera su R101. “A parte – ha aggiunto Zorzi – che stai riducendo l’artista a quello che ha in mezzo alle gambe, che saranno poi affari suoi, o alla parrucca che si vuole mettere o non mettere, e poi soprattutto lo paragoni con una normalità ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 gennaio 2022) “è statamessa tra le 5del. E’ sconcertante il bisogno che c’è con tutte le drag queen, le trans o tutte quelle persone in cui l’identità di genere o l’aspetto non rispecchiano ilanagrafico di specificarlo: nessuno ha scritto la donna biologica Sabrina Ferilli“. Così Tommasoha fatto il suo endorsement aFoer, nel corso della sua rubrica “TZ101”, all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda ieri sera su R101. “A parte – ha aggiunto– che stai riducendo l’artista a quello che ha in mezzo alle gambe, che saranno poi affari suoi, o alla parrucca che si vuole mettere o non mettere, e poi soprattutto lo paragoni con una normalità ...

