Sanremo 2022, svelati ufficialmente i nomi degli artisti con i quali i Big duetteranno nella serata delle cover

L'edizione 2022 del Festival di Sanremo è ormai alle porte. E proprio nelle ultime ore sono stati ufficialmente annunciati i nomi degli artisti con i quali i Big duetteranno nella serata delle cover. Ecco tutti i dettagli a seguire.

La Vibrazioni con Sophie and the Giants: Live and Let Die (Paul Mc Cartney)
Dito nella Piaga e Donatella Rettore: Nessuno mi Può Giudicare (Caterina Caselli)
Michele Bravi: Io Vorrei, Non Vorrei, Ma se Vuoi (Lucio Battisti)
Massimo Ranieri con Nek: Anna Verrà (Pino Daniele)
Fabrizio Moro: Uomini Soli (Pooh)
RKomi con Calibro 35: medley di Vasco Rossi
Giovanni Truppi con Vinicio Capossela: nella Mia Ora di Libertà (Fabrizio De André)

