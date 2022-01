Sanremo 2022 | svelati i nomi degli artisti con i quali i Big duetteranno nella serata delle Cover

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - lucaouranos : Emma con Francesca Michielin nella serata cover di #Sanremo2022 - 0760patriot : Sanremo 2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Leggi Anche, voglia di leggerezza: nelle canzoni dei Big sentimenti e tanta dance Le Vibrazioni proporranno 'Live and Let Die' di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro ...Il Festival diha scritto una parte importante della carriera di Gianluca Grignani e l'artista sta per tornare sul palco dell'Ariston! Non sarà in gara a, ma ospite di Irama nella serata cover i n programma venerdì 4 febbraio. Filippo Maria Fanti ha infatti scelto di esibirsi su " La Mia Storia tra le Dita " e ha chiamato proprio l'...La moglie di Amadeus per il secondo anno di seguito lavorerà a Sanremo, in onda dall’1 al 5 febbraio su Rai Uno. Giovanna Civitillo, entusiasta, sarà nuovamente al Festival, questa volta, però, non al ...È il brano scelto per la serata delle cover della 72a edizione del Festival di Sanremo in una inedita versione prodotta da Cosmo.