Sanremo 2022, scenografia tra passato e futuro, che strizza l'occhio al varietà (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022 avrà una scenografia tra passato e futuro, un po' come il suo cast. strizza l'occhio al mondo del varietà, ma rivisitandolo, la scenografia che Gaetano e Maria Chiara Castelli – lui alla sua ventesima "firma" al Teatro Ariston, lei all'ottava – hanno disegnato per il Festival 2022. "Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto – ricordano i due scenografi – ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell'orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un 'restyling' del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ...

