Sanremo 2022: nuovo caso di Covid, l'Ariston trema (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sanremo 2022: dopo Aka7even ci sarebbe un altro positivo all'interno del cast della Kermesse canora. Andiamo a leggere le notizie che abbiamo. Sanremo 2022: nuovo caso di CoronavirusManca sempre meno prima che il sipario si apra sul palco di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo sarà a presentarlo Amadeus, che verrà affiancato da 5 bellissime donne: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer e le più giovani Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta. Insieme al conduttore, ci sarà anche il comico Checco Zalone: ancora però non è ben chiaro se ci sarà solo per una oppure per tutte e cinque le serate. Amadeus sta iniziando a svelare anche i suoi super ospiti: ci saranno sicuramente i cantanti Laura Pausini e Cesare Cremonini. Saranno presenti anche ...

