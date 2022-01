SANREMO 2022: LA GRANDE BELLEZZA DELLA SCENOGRAFIA DEL FESTIVAL FIRMATA CASTELLI (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra passato e futuro, svelata la SCENOGRAFIA di SANREMO 2022. Strizza l’occhio al mondo del varietà, ma rivisitandolo, la SCENOGRAFIA che Gaetano e Maria Chiara CASTELLI – lui alla sua ventesima “firma” al Teatro Ariston, lei all’ottava – hanno disegnato per il FESTIVAL DELLA Canzone Italiana. SANREMO 2022: SCENOGRAFIA ispirata alla tradizione “Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto – ricordano – ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra passato e futuro, svelata ladi. Strizza l’occhio al mondo del varietà, ma rivisitandolo, lache Gaetano e Maria Chiara– lui alla sua ventesima “firma” al Teatro Ariston, lei all’ottava – hanno disegnato per ilCanzone Italiana.ispirata alla tradizione “Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto – ricordano – ci ha chiesto di mantenere la scala e la posizione dell’orchestra, con gli opportuni distanziamenti, ma di immaginare qualcosa di diverso, un disegno tra passato e futuro. Niente vintage, però: piuttosto, come proposto da Amadeus, un ‘restyling’ del classico. Così ci siamo ispirati alle scenografie più ‘tradizionali’ a ...

Advertising

IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - fattoquotidiano : Genova, in appello confermate le assoluzioni per i dipendenti del Comune di Sanremo “assenteisti” per la procura - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - spietataYANG : RT @smiletiziano1: Siamo nel 2022 e ancora non ci decidiamo a chiamare Gianmarco Saurino ospite a Sanremo. - selinrauhl : RT @smiletiziano1: Siamo nel 2022 e ancora non ci decidiamo a chiamare Gianmarco Saurino ospite a Sanremo. -