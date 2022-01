Sanremo 2022, Drusilla cancella 3 date teatro: caso Covid in compagnia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Drusilla Foer non vuole mettere a repentaglio il suo Sanremo 2022 da coconduttrice del Festival. Così, dopo un caso di Covid nella sua compagnia teatrale, ha cancellato le tre date di ‘Elenganzissima’ previste per stasera a Varese, per domani a Carpi e per il 29 gennaio a Mestre. Drusilla – a quanto apprende l’Adnkronos – è negativa al test del Covid ma altre persone della compagnia sono in quarantena cautelativa e, a 10 giorni dall’inizio del festival, ha fatto una scelta cautelativa che la metta al riparo da sorprese prima dell’approdo a Sanremo, dove sarà coconduttrice della terza serata, quella di giovedì 3 febbraio. Le date ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –Foer non vuole mettere a repentaglio il suoda coconduttrice del Festival. Così, dopo undinella suateatrale, hato le tredi ‘Elenganzissima’ previste per stasera a Varese, per domani a Carpi e per il 29 gennaio a Mestre.– a quanto apprende l’Adnkronos – è negativa al test delma altre persone dellasono in quarantena cautelativa e, a 10 giorni dall’inizio del festival, ha fatto una scelta cautelativa che la metta al riparo da sorprese prima dell’approdo a, dove sarà coconduttrice della terza serata, quella di giovedì 3 febbraio. Le...

