Sanremo 2022, da Luca Argentero a Laura Pausini: la lista degli ospiti annunciati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Amadeus sta in questi giorni svelando mano a mano tutti gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dall'Ariston la prima settimana di febbraio. Il primo ospite annunciato è stato Cesare Cremonini, che sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo non ci ha mai messo piede, né come cantante in gara, né come accompagnatore, né come ospite. Il secondo nome è stato quello dei Maneskin, lanciati dalla kermesse canora proprio 12 mesi fa. Li segue Laura Pausini in piena promozione col nuovo singolo Scatola. Lei c'era stata anche l'anno scorso dopo il successo di Io Sì / Seen. Amadeus ovviamente non ha scelto solo ospiti musicali, ma anche grandi nomi della fiction Rai. Da Raoul Bova (Don Matteo) a Luca Argentero (Doc – Nelle Tue Mani), fino ...

