Sanremo 2022 anti-Covid: super green pass e Ffp2 per entrare all'Ariston, torna il red carpet. E se un cantante è positivo… (Di venerdì 21 gennaio 2022) Amadeus mascherina Per accedere al teatro Ariston come pubblico serviranno il super green pass e una mascherina Ffp2 ben indossata. Ma non il tampone negativo. Allo stesso modo, anche gli artisti in gara e i componenti del loro staff dovranno esibire il certificato verde rafforzato. Il Festival di Sanremo 2022 non si potrà certo definire all'insegna della normalità: la kermesse in programma dall'1 al 5 febbraio prossimi dovrà infatti svolgersi nel rispetto di ben definite norme anti-Covid formalizzate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le norme riguarderanno tutti, dagli spettatori in sala al "blindatissimo" conduttore Amadeus. Una delle principali novità rispetto alla passata edizione sarà il ritorno del pubblico in ...

