Sanremo 2022, Amadeus annuncia tutte le cover e i duetti del Festival (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli annunci di Amadeus non sono ancora terminati. Dopo aver spoilerato, sera dopo sera, tutti gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sceglie ancora il Tg1 per annunciare qualche altra sorpresa. Amadeus, infatti, nella serata di ieri, 20 gennaio, ha finalmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli annunci dinon sono ancora terminati. Dopo aver spoilerato, sera dopo sera, tutti gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate, il conduttore e direttore artistico deldisceglie ancora il Tg1 perre qualche altra sorpresa., infatti, nella serata di ieri, 20 gennaio, ha finalmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - teddybeatlesday : RT @teddybeatlesday: mi unisco all'appello per far sì che venga speso almeno un minuto per ricordare michele merlo a sanremo, sarebbe un be… - GiorgiaGambino : RT @cronachecampane: Enfant prodige della musica, ribelle e geniale, Fabio De Vincente il cantautore che ha emozionato a 'The voice' e a Sa… -