Sangiovanni | la drammatica confessione del cantante | gravissime minacce di morte

(Di venerdì 21 gennaio 2022)racconta ledisubite e come ha reagito. Ecco cosa è successo aluscito da Amici 20.è unoriginario di Vicenza. All’anagrafe si chiama Giovanni Pietro Damian e ha trovato il consenso del pubblico dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi l’anno scorso. Arrivato al secondo posto, le sue canzoni hanno suonato per tutta l’estate a tal punto da diventare delle vere e proprie hit.in posa – Immagine presa dal profilo Instagram delQuest’anno è stato inserito nella rosa dei concorrenti del nuovo Festival di Sanremo che si terrà a Febbraio con il brano Farfalle. Durante la sua permanenza ad Amici ha conosciuto e ha iniziato una relazione amorosa con Giulia ...

