San Siro, prato da rivedere: possibile rizollatura durante la sosta (Di venerdì 21 gennaio 2022) prato di San Siro non proprio in buone condizioni Fanno ancora discutere le non buone condizioni del prato di San Siro a causa anche dei tanti (e ravvicinati) impegni di Inter e Milan tra campionato e coppe varie. Secondo il Corriere della Sera non è da escludere una rizollatura durante l'imminente sosta per le Nazionali per cercare di avere un terreno più congruo in vista della ripresa quando ci sarà il derby tra nerazzurri e rossoneri. "L'ipotesi di una rizollatura completa durante la sosta è sul tavolo, ma c'è prima da valutare ogni possibile complicazione, visto che i giorni sono pochi e il rischio è che l'erba non attecchisca. M-I Stadio, la società compartecipata da Milan e Inter, sta ...

