Salta la “Coda” lirica del teatro Verdi (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Olga Chieffi Era nell’aria, purtroppo, il rinvio dei diversi appuntamenti della stagione lirico-concertistica del teatro Verdi di Salerno. Un piccolo calvario, dopo i riconoscimenti del pubblico e della critica che ha ricevuto la sfarzosa Traviata, che ha chiuso un 2021, senza appello, poiché è Saltato sia l’atteso matinée natalizio delle voci bianche del teatro, con l’orchestra del liceo musicale Alfano I, diretto da Silvana Noschese, sia il “doppio” concerto di Capodanno con gli auguri dei Filarmonici Salernitani. In programma ci sarebbe stato, quindi il balletto, con ospite il corpo di ballo del teatro San Carlo dal 14 al 16 gennaio, ma il virus non ci ha graziato. Quindi, l’amara decisione da parte della direzione del massimo cittadino di attendere tempi migliori, di rincontrarci alla “stagion ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Olga Chieffi Era nell’aria, purtroppo, il rinvio dei diversi appuntamenti della stagione lirico-concertistica deldi Salerno. Un piccolo calvario, dopo i riconoscimenti del pubblico e della critica che ha ricevuto la sfarzosa Traviata, che ha chiuso un 2021, senza appello, poiché èto sia l’atteso matinée natalizio delle voci bianche del, con l’orchestra del liceo musicale Alfano I, diretto da Silvana Noschese, sia il “doppio” concerto di Capodanno con gli auguri dei Filarmonici Salernitani. In programma ci sarebbe stato, quindi il balletto, con ospite il corpo di ballo delSan Carlo dal 14 al 16 gennaio, ma il virus non ci ha graziato. Quindi, l’amara decisione da parte della direzione del massimo cittadino di attendere tempi migliori, di rincontrarci alla “stagion ...

Advertising

iltetostato : „salta, salta, salta“ „nessuno, nessuno, vecchi, giovani, bambini s‘è rifiutato, la coda non s‘è mai interrotta“ #ilditodidio - sm0ldubu : maria de filippi che salta la coda per botw2 al day one - CGUZIXI : RT @wlwmomoo: lwz che sbatte fd contro la porta per baciarlo e schiaccia la coda di luo yiguo che salta in aria sbatte contro l’appendiabit… - wlwmomoo : lwz che sbatte fd contro la porta per baciarlo e schiaccia la coda di luo yiguo che salta in aria sbatte contro l’a… - KiIianh : @ChrisDaNeer Se te lo dico il piano salta, no? *lo guarda con la coda dell’occhio* -