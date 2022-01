Salernitana, Ribery ha il Covid: «Spero di tornare presto in campo» – FOTO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Franck Ribery è risultato positivo al Covid. Il messaggio dell’attaccante della Salernitana tramite i propri canali social Franck Ribery, con un post su Instagram, ha rivelato di essere positivo al Covid. Il messaggio dell’attaccante della Salernitana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Ribéry (@franckRibery7) «Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti al Covid ed è stato molto difficile, ma grazie a Dio sto sempre meglio. Da questa settimana mi alleno di nuovo da solo e Spero di poter tornare presto in campo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Franckè risultato positivo al. Il messaggio dell’attaccante dellatramite i propri canali social Franck, con un post su Instagram, ha rivelato di essere positivo al. Il messaggio dell’attaccante della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Ribéry (@franck7) «Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti aled è stato molto difficile, ma grazie a Dio sto sempre meglio. Da questa settimana mi alleno di nuovo da solo edi poterin» L'articolo proviene da Calcio News 24.

