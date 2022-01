Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana (Di venerdì 21 gennaio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Siamo tutti Bambi. L’innocenza del cerbiatto, la ferocia dell’uomo, la morte della mamma, la solitudine in una foresta piena di insidie e predatori. Perché il mondo è per tutti un posto terribile. No, quella del libro e del film non è una favola per bambini – di Annalena Benini Traditi dal vento. Se Eolo fa i capricci, se il nucleare si spegne e il sole è coperto, non ci resta che il gas. Ma tra crisi politiche e populismo, è necessario avere un piano – di Stefano Cingolani Un divisivo al Quirinale. Doveva essere un presidente discreto, è diventato il Picconatore. Cossiga e la difficile arte dell’“unità nazionale” – di Francesco Cundari L’altro Trump. Prima lo sosteneva, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine diculturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Siamo tutti Bambi. L’innocenza del cerbiatto, la ferocia dell’uomo, la morte della mamma, la solitudine in una foresta piena di insidie e predatori. Perché il mondo è per tutti un posto terribile. No, quella del libro e del film non è una favola per bambini – di Annalena Benini Traditi dal vento. Se Eolo fa i capricci, se il nucleare si spegne e il sole è coperto, non ci resta che il gas. Ma tra crisi politiche e populismo, è necessario avere un piano – di Stefano Cingolani Un divisivo al Quirinale. Doveva essere un presidente discreto, è diventato il Picconatore. Cossiga e la difficile arte dell’“unità nazionale” – di Francesco Cundari L’altro Trump. Prima lo sosteneva, ...

