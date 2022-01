Russia, le immagini delle esercitazioni con i missili Kalibr | Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Marina militare russa ha diffuso il Video di nuove esercitazioni nel Mar del Giappone che testimoniano il lancio di missili da crociera Kalibr da parte di un sottomarino contro un bersaglio terrestre. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che il missile ha colpito il bersaglio da una distanza di 1000 km, annunciando inoltre che nelle prossime settimane verranno condotte altre esercitazioni navali nell'Atlantico, nell'Artico, nel Pacifico e nel Mediterraneo. Guarda tutti i Video Russia, nave da guerra rischia di essere colpita dal suo stesso missile Video Durante un'esercitazione, «Marshal Shaposhnikov», il cacciatorpediniere lanciamissili della flotta russa del Pacifico ...I missili dell'Iran ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Marina militare russa ha diffuso ildi nuovenel Mar del Giappone che testimoniano il lancio dida crocierada parte di un sottomarino contro un bersaglio terrestre. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che il missile ha colpito il bersaglio da una distanza di 1000 km, annunciando inoltre che nelle prossime settimane verranno condotte altrenavali nell'Atlantico, nell'Artico, nel Pacifico e nel Mediterraneo. Guarda tutti i, nave da guerra rischia di essere colpita dal suo stesso missileDurante un'esercitazione, «Marshal Shaposhnikov», il cacciatorpediniere lanciadella flotta russa del Pacifico ...Idell'Iran ...

