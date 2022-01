Rugby, Challenge Cup: Treviso combatte alla pari, ma cade a Lione e vede sfumare anche il bonus (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è conclusa a Lione la sfida valida per la quarta giornata di Challenge Cup tra i francesi e la Benetton Treviso. Con un solo turno ancora da giocare e i francesi già matematicamente agli ottavi di finale, la partita era fondamentale per i veneti, che con un successo avrebbero messo quasi in cassaforte il passaggio del turno. Ma la vittoria non arriva e Treviso ora si giocherà tutto negli ultimi 80 minuti. Soffre in avvio del match la squadra di Bortolami, ma un’ottima difesa tarpa le ali a un Lione che sembra poter colpire, ma che spreca almeno un paio di occasioni grazie all’intervento dei biancoazzurri di giornata. Al 15’, però, capitola Treviso e lo fa con la bella meta di Kaabèche, che sfrutta un calcetto a seguire e schiaccia. Passano due minuti e la Benetton risponde. È ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è conclusa ala sfida valida per la quarta giornata diCup tra i francesi e la Benetton. Con un solo turno ancora da giocare e i francesi già matematicamente agli ottavi di finale, la partita era fondamentale per i veneti, che con un successo avrebbero messo quasi in cassaforte il passaggio del turno. Ma la vittoria non arriva eora si giocherà tutto negli ultimi 80 minuti. Soffre in avvio del match la squadra di Bortolami, ma un’ottima difesa tarpa le ali a unche sembra poter colpire, ma che spreca almeno un paio di occasioni grazie all’intervento dei biancoazzurri di giornata. Al 15’, però, capitolae lo fa con la bella meta di Kaabèche, che sfrutta un calcetto a seguire e schiaccia. Passano due minuti e la Benetton risponde. È ...

