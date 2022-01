Routine nella coppia? E se avesse dei risvolti positivi? Eccone alcuni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si dice spesso che la Routine sia nemica della coppia e tra le principali cause di rottura. In 8 casi la Routine in coppia è molto positiva. Bisognerebbe sempre vedere il rovescio della medaglia in ogni situazione. Ciò che è generalmente considerato come qualcosa di dannoso e negativo potrebbe stupirci con risvolti positivi inaspettati come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si dice spesso che lasia nemica dellae tra le principali cause di rottura. In 8 casi lainè molto positiva. Bisognerebbe sempre vedere il rovescio della medaglia in ogni situazione. Ciò che è generalmente considerato come qualcosa di dannoso e negativo potrebbe stupirci coninaspettati come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sportli26181512 : #Raiola è stato dimesso ed è tornato a casa a Montecarlo: Il noto procuratore italo-olandese, dopo aver svolto alcu… - nadryv_ : che poi quello stronzo si è portato nella tomba la hair routine ma vafancul - ale_fe_ciro : @gennycolor Non ci vedo niente di male nella routine. Ci vuole anch'essa. Non può essere sempre solo una novità... Dove sarebbe la colpa? - UlopezRosa : Il cuore spezzato è piacevole, non voglio finire nella routine. il mondo è caotico. le rovine sono la via della tra… - inabedofsilence : @BanaleNombre @theres52ways A me spezza che poi fanno i filosofi/psicologi “Ho fatto grossi cambiamenti nella mia… -