Ronaldo-Manchester | sempre più aria di crisi Divorzio alle porte?

Advertising

FOOT_FLIX : RT @sportface2016: #ManchesterUnited, #Sun: '#CristianoRonaldo è un ipocrita, gli importa solo di se stesso' - luigi202_luigi : RT @sportface2016: #ManchesterUnited, #Sun: '#CristianoRonaldo è un ipocrita, gli importa solo di se stesso' - tommyasu : RT @sportface2016: #ManchesterUnited, #Sun: '#CristianoRonaldo è un ipocrita, gli importa solo di se stesso' - CMercatoNews : ??Cristiano Ronaldo ancora al centro delle critiche: 'Ipocrita??'?? - _enz29 : RT @sportface2016: #ManchesterUnited, #Sun: '#CristianoRonaldo è un ipocrita, gli importa solo di se stesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Manchester

... ex calciatore delUnited, in una intervista a Getting Casino ha difeso Cristianodopo le recenti critiche ricevute dal portoghese. LE PAROLE - "Molti dei giovani in squadra ...Questo è il giudizio del 'Sun', nota testata britannica, sul recente atteggiamento di Cristiano, leader tecnico delUnited . L'esterno d'attacco portoghese si è rivolto ...