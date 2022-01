Roma | tornano Smalling e El Shaarawy

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Buone notizie in casa: José Mourinho potrà infatti contare anche su Chrise Stefan Elnell’insidiosa trasferta di domenica sul campo dell’Empoli. Il difensore e l’attaccante, infatti, avevano seguito dalla tribuna l’impegno di Coppa Italia contro il Lecce, ma si sono regolarmente allenati nella seduta odierna. Seduta che ha visto i giocatori che sono scesi in campo ieri svolgere un allenamento di scarico. Domani la rifinitura, poi la partenza verso la Toscana per la sfida delle 18 di domenica 23. SportFace.

ROMA - Buone notizie pr José Mourinho in vista della sfida di domenica pomeriggio contro l'Empoli. Chris Smalling e Stephan El Shaarawy sono recuperati e oggi si sono allenati col gruppo. I due giocat ...
I giallorossi sono tornati a lavorare in vista della sfida di domenica Dopo la partita di Coppa Italia contro il Lecce, la Roma è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la gara di domenica sera ...