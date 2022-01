Roma, incinta e non vaccinata muore di Covid a soli 28 anni: nascita prematura (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma. Una vera tragedia, quella comunicata dall’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma nelle ultime ore. Hanno fatto di tutto per salvarla, ma senza l’opportuna protezione vaccinale le complicazioni per la giovane madre si sono subito rivelate fatali. Leggi anche: Positivo al Covid il no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di Sassoli Morta a 28 a Roma: lascia il suo neonato Una ragazza di soli 28 anni, incinta, ma non vaccinata, è morta oggi in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, a lei al suo bambino. Il neonato, fortunatamente, si è salvato. E’ stato possibile farlo nascere prematuramente per impedire danni agli organi. Ora sta bene ed è estubato. Leggi anche: Nuovo decreto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022). Una vera tragedia, quella comunicata dall’Ospedale Policlinico Umberto I dinelle ultime ore. Hanno fatto di tutto per salvarla, ma senza l’opportuna protezione vaccinale le complicazioni per la giovane madre si sono subito rivelate fatali. Leggi anche: Positivo alil no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di SasMorta a 28 a: lascia il suo neonato Una ragazza di28, ma non, è morta oggi in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, a lei al suo bambino. Il neonato, fortunatamente, si è salvato. E’ stato possibile farlo nasceremente per impedire dagli organi. Ora sta bene ed è estubato. Leggi anche: Nuovo decreto ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, incinta e non vaccinata muore di Covid a soli 28 anni: nascita prematura - GMontalesi : RT @ilmessaggeroit: #roma, #donna no vax incinta muore a 28 anni all'Umberto I: salvo il bambino - breakingnewss__ : #Covid #Roma, incinta non vaccinata muore a 28 anni: neonato salvo - italiaserait : Covid Roma, incinta non vaccinata muore a 28 anni: neonato salvo - fisco24_info : Covid Roma, incinta non vaccinata muore a 28 anni: neonato salvo: (Adnkronos) - La giovane è deceduta al Policlinic… -