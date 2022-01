Roma, il presidente dell’OM apre alla cessione di Kamara: “Tutto può succedere” (Di venerdì 21 gennaio 2022) In casa Roma, nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto, continua la ricerca di un centrocampista centrale, che può rappresentare la ciliegina sulla torta di questo mercato di riparazione invernale. Le alternative sono molte e tra i nomi più caldi vi è sicuramente Boubacar Kamara. A tal proposito nelle ultime ore molto interessanti sono state L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) In casa, nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto, continua la ricerca di un centrocampista centrale, che può rappresentare la ciliegina sulla torta di questo mercato di riparazione invernale. Le alternative sono molte e tra i nomi più caldi vi è sicuramente Boubacar. A tal proposito nelle ultime ore molto interessanti sono state L'articolo

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - ilriformista : La Caporetto della magistratura, con la messa in mora della #Cassazione per la bocciatura della nomina a presidente… - nicola_pinna : La notizia che aspettavo ++ SASSOLI: OFFESE SUI SOCIAL, INDAGINI CC ++ - ROMA, 13 GEN - I carabinieri del Comando P… - marcosalemi67 : RT @mirkonicolino: La Procura di Roma ha citato in giudizio Carlo #Rienzi, presidente del #Codacons, per aver 'offeso la reputazione di #Fe… - 3Montecristo : @liliaragnar Vuoi dirmi che Klaus Schwab , uno che va in giro così in spiaggia , è il presidente del forum mondiale… -