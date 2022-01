Roma, donna incinta muore a 28 anni all'Umberto I: salvo il bambino. Non era vaccinata (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una donna di 28 anni incinta non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di . ' Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unadi 28nonè morta al PoliclinicoI di . ' Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva ...

