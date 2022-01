Rocio Morales difende Raoul Bova riguardo l’accusa di aggressione: “Ha provato a difendere la sua donna” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Raoul Bova è al centro delle cronache attuali per un episodio spiacevole che risale al 2019. L’attore è stato, infatti, accusato di violenza privata, lesioni personali e minacce per una lite avvenuta dopo un’infrazione stradale. Al centro della vicenda, la compagna dell’attore, Rocio Morales, che sarebbe stata quasi travolta da un’automobilista. Da qui la reazione di Raoul Bova, su cui, adesso, si dovrà fare chiarezza. Rocio Morales, ha deciso di dire la sua a riguardo, difendendo Raoul Bova, in occasione di una recente intervista al Corriere della Sera, come riportato da Today. L’opinione di Rocio Morales sull’aggressione che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022)è al centro delle cronache attuali per un episodio spiacevole che risale al 2019. L’attore è stato, infatti, accusato di violenza privata, lesioni personali e minacce per una lite avvenuta dopo un’infrazione stradale. Al centro della vicenda, la compagna dell’attore,, che sarebbe stata quasi travolta da un’automobilista. Da qui la reazione di, su cui, adesso, si dovrà fare chiarezza., ha deciso di dire la sua ando, in occasione di una recente intervista al Corriere della Sera, come riportato da Today. L’opinione disull’che ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Unomattina: A #Cinemattina di @sommarugapaolo Enrico Vanzina per presentare il suo nuovo film, Tre sorelle, 'una commedia romantica, te… - ilgiornale : L'attrice spagnola ha commentato l'episodio che ha fatto finire in tribunale Raoul Bova, che nel 2019 avrebbe colpi… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Rocio e Bova: «Soffrivo se mi davano della raccomandata. La lite in auto? Ha difeso la sua donna» - Corriere : Rocio e Bova: «Soffrivo se mi davano della raccomandata. La lite in auto? Ha difeso la sua donna» - CaffeFou : Rocio Morales: 'Il pugno? Raoul Bova ha difeso la sua donna' -