Roberto Burioni sostiene la teoria del «non si vaccina durante un’epidemia»? No, è l’esatto contrario! (Di venerdì 21 gennaio 2022) I sostenitori della teoria del «non si vaccina durante un’epidemia» hanno recentemente scovato un tweet del 2018 del virologo Roberto Burioni in cui, rivolgendosi a Luigi Di Maio a seguito di una sua dichiarazione sull’obbligo vaccinale, sembrerebbe confermare tale credo. Che abbia cambiato idea con l’arrivo della Covid-19? In realtà no, di fatto il tweet viene riproposto dai No vax senza il suo reale contesto. Basterebbe leggerlo. Per chi ha fretta Il tweet risale al 2018 quando il Movimento 5 Stelle proponeva solo 4 vaccini obbligatori, attivando l’obbligatorietà degli altri in caso di epidemia. Roberto Burioni contestava, ad esempio, l’attivazione dell’obbligatorietà del vaccino anti morbillo di fronte a ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) I sostenitori delladel «non si» hanno recentemente scovato un tweet del 2018 del virologoin cui, rivolgendosi a Luigi Di Maio a seguito di una sua dichiarazione sull’obbligole, sembrerebbe confermare tale credo. Che abbia cambiato idea con l’arrivo della Covid-19? In realtà no, di fatto il tweet viene riproposto dai No vax senza il suo reale contesto. Basterebbe leggerlo. Per chi ha fretta Il tweet risale al 2018 quando il Movimento 5 Stelle proponeva solo 4 vaccini obbligatori, attivando l’obbligatorietà degli altri in caso di epidemia.contestava, ad esempio, l’attivazione dell’obbligatorietà del vaccino anti morbillo di fronte a ...

