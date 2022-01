Risultati classifica Premier League live | sfida salvezza per il Watford di Ranieri

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 gennaio 2022): gli aggiornamenti della ventitreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventitreesima giornata diche si svolgerà nel tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i, lae i marcatori delle partite. La settimana made in England scatta con la delicatissimache vedrà ildiospitare il Norwich, mentre il post-Benitez per l’Everton nascerà sabato contro il Villa. Punti pesanti in chiave Champions tra United e Hammers, mentre la capolista City vola a Southampton per allungare ancora. Domenica in campo il ...