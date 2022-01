Riparte il campionato Primavera | settimana prossima Inter contro la Spal

(Di venerdì 21 gennaio 2022)ilSi appresta a riprendere ildopo il rinvio di tre giornate a causa del Coronavirus. Il ritorno in campo è fissato per lacon l’di Chivu che sarà impegnatalanel match della quindicesima giornata e in programma per sabato 29 gennaio con calcio di inizio alle ore 13. Ecco le nuove date del calendario: 15.a giornata andata: 29 gennaio 16.a giornata andata: 2 febbraio17.a giornata andata: 5 febbraio1.a giornata ritorno: 12 febbraio2.a giornata ritorno: 16 febbraio3.a giornata ritorno: 19 febbraio4.a giornata ritorno: 26 febbraio 5.a giornata ritorno: 5 marzo6.a ...

il Resto del Carlino

La Lega Serie A , con il C. U. 143, ha reso noto il nuovo calendario del campionato Primavera 1 . Il Sassuolo di mister Bigica, così come le altre squadre, ha saltato tre giornate di campionato ed un turno di Coppa Italia: quest'ultimo verrà recuperato mercoledì 23 febbraio in casa dell' Empoli . Le eventuali semifinali e finale sono state fissate rispettivamente per il 6 aprile. Dopo il match contro l'Ascoli, la squadra di Lucarelli riparte da Brescia. Tanta roba per questo Brescia, che ha la seconda miglior difesa di tutto il campionato. SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Serie D riparte il 23 gennaio con le partite dell'ultima giornata di andata. Domenica si riparte con il campionato di Eccellenza dopo uno stop di 35 giorni, l'Unitas Sciacca dovrà affrontare un test molto impegnativo come quello con l'Akragas.