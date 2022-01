Rifondazione Comunista: “Siamo il quarto partito nel 2×1000 nonostante l’oscuramento mediatico” (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – “Nella giornata di ieri il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato i dati relativi alla destinazione del 2×1000 ai partiti politici per il 2021, sulla base delle scelte di cittadine/i. Registriamo con soddisfazione che il nostro partito si colloca al quarto posto per numero di opzioni ricevute, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno e superando partiti dotati di grandi mezzi costantemente presenti sulla scena mediatica. Un risultato che conferma il nostro radicamento nel paese, ma che fa risaltare l’antidemocratico oscuramento a cui Siamo sottoposti dai media soprattutto televisivi. Da anni Siamo cancellati dai talk delle reti pubbliche e private nonostante la nostra presenza costante in tante lotte, campagne e mobilitazioni, la nostra capillare presenza ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – “Nella giornata di ieri il Ministero dell’Economia e Finanze ha pubblicato i dati relativi alla destinazione delai partiti politici per il 2021, sulla base delle scelte di cittadine/i. Registriamo con soddisfazione che il nostrosi colloca alposto per numero di opzioni ricevute, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno e superando partiti dotati di grandi mezzi costantemente presenti sulla scena mediatica. Un risultato che conferma il nostro radicamento nel paese, ma che fa risaltare l’antidemocratico oscuramento a cuisottoposti dai media soprattutto televisivi. Da annicancellati dai talk delle reti pubbliche e privatela nostra presenza costante in tante lotte, campagne e mobilitazioni, la nostra capillare presenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifondazione Comunista Morto Giovanni Barbagli, ex presidente dell'Agenzia regionale di sanità Laureato in psicopedagogia, sindacalista, membro della segreteria regionale RDB di cui è stato anche responsabile regionale, è stato consigliere regionale di Rifondazione Comunista eletto nel 2010 ...

Morto Giovanni Barbagli, ex presidente Ars Toscana E sempre tra le file di Rifondazione Comunista, nel 2000 viene eletto in Consiglio regionale . Ha ricoperto anche la carica di presidente dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e negli ultimi ...

Rifondazione Comunista denuncia il rincaro di luce e gas MolfettaLive Il cordoglio di Rifondazione Comunista di Senigallia per la scomparsa di Morsucci Apprendiamo con dolore della scomparsa di Nazzareno Morsucci. Uomo buono e onesto ha permesso nel 2018 ad una piccola comunità di cittadini, espressione politica di minoranza (Potere al popolo), di pr ...

Morto Giovanni Barbagli, ex presidente dell'Agenzia regionale di sanità Aveva appena compiuto 79 anni. Nato a Cinigiano (Gr), ma residente a Bagno a Ripoli (Fi) è stato anche consigliere regionale e attuale presidente della Croce d'Oro di Ponte a Ema ...

