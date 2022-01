Ricciardi assicura | Bill Gates ha sempre azzeccato le previsioni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "ci hapreso, è dal 2013 che avverte, l'ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perchè sono dei menagramo ma la dicono perchè vogliono cercare di evitare i problemi.fin qui ci hapreso, ribadisco". Lo ha detto Walter, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, a 24 Mattino su Radio 24. Quanto alleafferma che "avremo una primavera buona e probabilmente un'estate ottima ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus ...

AGI - Agenzia Italia

Quanto alle previsioni,afferma che 'avremo una primavera buona e probabilmente un'estate ottima ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus lo inseguiamo ma non l'anticipiamo ...Il presidente della Camera, Roberto Fico ,che "tutto si svolgerà in sicurezza" applicando ... Non da meno il vice presidente di Conte, Riccardo: "Lasciano perplessi le parole ...«Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. Sulla scuola il Governo sta sbagliando tutto». A dirlo, in un'intervista al Messaggero, è stato Walter Ricciardi, consulente ...Ricciardi: condivido le preoccupazioni per la riapertura. Emiliano: la didattica online è un diritto, possibili ricorsi ...