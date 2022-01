Riaprite gli ospedali alle visite (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante scienza e norme ora li consentano, molte strutture vietano i contatti dei pazienti con i propri cari. Altro sfregio della pandemia. Che in questo caso, però, si può sanare. Nonostante le norme di riapertura degli ospedali contenute in un’ordinanza del luglio scorso del ministro della Salute, Roberto Speranza, tanti non aprono ai parenti per le visite ai ricoverati. Premesso che chi scrive non è medico, non è scienziato, non è epidemiologo, ma semplicemente una persona che prova a informarsi e a studiare gli argomenti, ebbene, ci sono molte ricerche e soprattutto molte esperienze pratiche a certificare che: ove si utilizzino i corretti strumenti di contenimento del contagio, come le mascherine adeguate, e si rispettano le norme di igiene, le visite sono possibili, tant’è vero che in alcuni ospedali si ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nonostante scienza e norme ora li consentano, molte strutture vietano i contatti dei pazienti con i propri cari. Altro sfregio della pandemia. Che in questo caso, però, si può sanare. Nonostante le norme di riapertura deglicontenute in un’ordinanza del luglio scorso del ministro della Salute, Roberto Speranza, tanti non aprono ai parenti per leai ricoverati. Premesso che chi scrive non è medico, non è scienziato, non è epidemiologo, ma semplicemente una persona che prova a informarsi e a studiare gli argomenti, ebbene, ci sono molte ricerche e soprattutto molte esperienze pratiche a certificare che: ove si utilizzino i corretti strumenti di contenimento del contagio, come le mascherine adeguate, e si rispettano le norme di igiene, lesono possibili, tant’è vero che in alcunisi ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprite gli "Riaprite la Forra!" è un grido nel vuoto "Riaprite la strada della Forra, è un nostro diritto", recitava lo striscione srotolato ieri mattina ... adesso è diventato soprattutto un dovere verso gli abitanti di Tremosine. Dal 3 dicembre, giorno ...

Riaprite gli ospedali alle visite Il pass verde per gli ultra cinquantenni è una corsa a ostacoli

Riaprite gli ospedali, sit in di protesta al San Gerardo Prima Monza "Riaprite l’ufficio ausili e protesi Asl" "Chiuso l’ufficio ausili e protesi al distretto Asl di viale 2 Giungo a Castelfranco. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno". Lo affermano i consiglieri di opposizione Centrodestra per Cas ...

Riaprite gli ospedali, sit in di protesta al San Gerardo Riaprite gli ospedali, sit in di protesta al San Gerardo. Dopo il ricovero di sua nonna, la protesta di Mirko Damasco si è fatta più forte ...

