Requiem per vecchi che se ne vanno così: dalla finestra, chiedendo scusa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario F., 91 anni, di Papozze (Rovigo), nella notte fra domenica e lunedì ha legato le lenzuola del suo letto nella locale Casa di riposo, e si è calato dalla finestra della sua stanza al primo piano. Dev’essere scivolato, e il lenzuolo cui si era legato ha provocato una compressione fatale. E’ stato ritrovato appeso, la mattina. Il direttore della struttura ha detto: “Stava bene, non soffriva di patologie degenerative. Non si sa cosa gli sia passato per la testa, da un punto di vista psicologico era sereno”. Aveva nipoti a Bologna, ma poteva solo sentirli al telefono, per le regole del Covid. “Di certo poteva uscire e andare dove voleva dalla casa. Era anche un uomo solare; l’età e l’inizio di deficit cognitivi forse hanno contribuito al triste epilogo”. In rete si trova una sequela di notizie analoghe, di anziane e anziani ospiti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario F., 91 anni, di Papozze (Rovigo), nella notte fra domenica e lunedì ha legato le lenzuola del suo letto nella locale Casa di riposo, e si è calatodella sua stanza al primo piano. Dev’essere scivolato, e il lenzuolo cui si era legato ha provocato una compressione fatale. E’ stato ritrovato appeso, la mattina. Il direttore della struttura ha detto: “Stava bene, non soffriva di patologie degenerative. Non si sa cosa gli sia passato per la testa, da un punto di vista psicologico era sereno”. Aveva nipoti a Bologna, ma poteva solo sentirli al telefono, per le regole del Covid. “Di certo poteva uscire e andare dove volevacasa. Era anche un uomo solare; l’età e l’inizio di deficit cognitivi forse hanno contribuito al triste epilogo”. In rete si trova una sequela di notizie analoghe, di anziane e anziani ospiti ...

