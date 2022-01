Reporter investita da un Suv durante il collegamento in diretta | il conduttore basito VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildel tg di Wsaz-Tv (emittente locale affiliata alla NBC), Tim Irr, rimane attonito. “Sicura di stare bene?” chiede a Tori Yorgey, lain. Ma cosa è accaduto? Siamo in West Virginia. La giovane giornalista stava facendo un punto della situazione sulla rottura di una conduttura idrica quando un Suv l’ha travolta. Incredibile la reazione di lei: “Oh mio Dio, sono appena statada un’auto Tim ma sto bene”. Poi ha cercato di tranquillizzare la conducente del Suv dicendole qualcosa come “non si preoccupi, sto bene“. E ancora: “Mi è successo di esserenello stesso modo anche al college, sto bene, stiamo bene”. Ripreso il suo posto davanti alla telecamera, ha proseguito, dritta: “Riprendiamo con ilgiusto? Siamo a Roxalana Hills ...

Advertising

infoitestero : USA, una reporter è stata investita da un suv mentre era in diretta - stragequotidian : RT @stragequotidian: La reporter viene investita da un'auto, si preoccupa di sapere se la conducente sta bene e le chiede scusa (di cosa? D… - stragequotidian : La reporter viene investita da un'auto, si preoccupa di sapere se la conducente sta bene e le chiede scusa (di cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Reporter investita

Il Fatto Quotidiano

Laha rassicurato tutti dopo essere statada un suv. Non è chiara la dinamica dell'incidente Argomenti trattatida un suv mentre era in diretta Lada un suv negli USA fortunatamente sta bene La, dopo essere statada un suv, ha deciso di riderci su Negli ...'In realtà sono statada un'auto anche al college - cerca di sdrammatizzare la- , allo stesso modo. Ma sono contenta di stare bene'. L'incidente è avvenuto proprio nell'ultima ...Tori Yorgey, giornalista della WSAZ-TV a Charleston, è stata investita da un veicolo durante una ripresa dal vivo nella tarda notte di mercoledì a Dunbar, in West Virginia.«In realtà sono stata investita da un'auto anche al college - cerca di sdrammatizzare la reporter -, allo stesso modo. La reporter stava riferendo della rottura di una conduttura idrica quando un Suv ...