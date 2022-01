Regolamento nuovo Totocalcio 2022, dal 3 al 13: ecco come funziona (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nuovo Totocalcio è arrivato. Da domenica 9 gennaio è partito il nuovo concorso e il nuovo gioco a premi più amato dagli amanti del calcio in Italia. Ma andiamo a scoprire come funziona e il Regolamento del nuovo Totocalcio. Le sfide totali inserite nella schedina sono 20, suddivise in due diversi pannelli: il primo “Obbligatorio” presenta 8 partite, il secondo “Opzionale” dodici eventi. Lo scommettitore a seconda della formula scelta deve esprimere i pronostici per i primi due, tre, quattro, sei, sette o per tutti gli eventi inseriti nel primo pannello, il secondo pannello è invece costituito da un massimo di dodici partite definitive opzionali. ecco elencate le diverse modalità: IL Regolamento IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilè arrivato. Da domenica 9 gennaio è partito ilconcorso e ilgioco a premi più amato dagli amanti del calcio in Italia. Ma andiamo a scopriree ildel. Le sfide totali inserite nella schedina sono 20, suddivise in due diversi pannelli: il primo “Obbligatorio” presenta 8 partite, il secondo “Opzionale” dodici eventi. Lo scommettitore a seconda della formula scelta deve esprimere i pronostici per i primi due, tre, quattro, sei, sette o per tutti gli eventi inseriti nel primo pannello, il secondo pannello è invece costituito da un massimo di dodici partite definitive opzionali.elencate le diverse modalità: ILIN ...

