Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 21 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano dopo il rialzo impressionante dei contagi in Italia legato al diffondersi della variante Omicron durato per quasi un mese che siamo forse arrivati al picco se non all'inizio della discesa. I datiLo dimostra ad esempio il calo dell'indice Rt, passato da 1,56 a 1,31; stabile dopo settimane di corsa l'incidenza settimanale da che da 1.988 casi ogni 100 mila abitanti arriva a 2011. In crescita anche il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 27,6% (il precedente era 21,6%), e in terapia intensiva, 17,5% (rispetto al 15,4%).Sono 13 le regioni a rischio elevato, 8 quelle considerate a rischio moderato.Le regioni che hanno superato il tasso di occupazione in terapia intensiva sono l'Abruzzo (20,6%), il Friuli Venezia Giulia (23,4%), le Marche ...

