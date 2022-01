(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilpunta a una vittoria su due contro l’quando le due squadre si scontreranno per la seconda volta in rapida successione al Bernabeu questo fine settimana. I Los Blancos hanno battuto l’2-1 nella fase degli ultimi 16 della Copa del Rey giovedì sera e ora cercheranno di rafforzare la loro posizione in cima alla Liga quando le due squadre si incontreranno in campionato. Il calcio di inizio divsè previsto domenica 23 gennaio alle 16:15. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Gonzalo Verdu ha mandato in vantaggio l’al 103? della gara di Copa del Rey di giovedì all’Estadio Manuel ...

Advertising

pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - OptaPaolo : 12 - Record gol squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2022: ???? #Juventus: 12 ???? R… - juventusfc : ?? Allegri: «Domani saranno 300 panchine con la Juventus. Facendo un rapido ragionamento, la partita che mi ha emozi… - periodicodaily : Real Madrid vs Elche: pronostico e possibili formazioni #23gennaio #LaLiga - MatteoBergomi2 : Leao al Real Madrid farebbe più gol di Vinicius,spiace ma è così -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

...di Coppa Italia contro l'Inter per la serie A stasera in campo anticipo che non a Bologna per la bici e Parma Frosinone Coppa del Re Barcellona eliminato agli ottavi dall'atletica Ciao...Ultimissime di calciomercato sul Napoli con le novità riguardo le cessioni di De Laurentiis. I tifosi sono pronti a dirgli addio, il giocatore vuole andar via e ilè pronto a firmare il suo arrivo. Napoli: vuole andare via Ci sono aggiornamenti dalla Spagna riguardo le ultime notizie di mercato sull'addio del calciatore da Napoli pronto a passare al ...A Riad i blancos piegano i rivali grazie a un gol dell'uruguaiano. In precedenza per due volte i catalani avevano ripreso i rivali con Luuk de Jong e poi Ansu Fati che avevano risposto a Vinicius e Be ...Il passato è dalla parte di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e dello Sporting CP in vista degli ottavi di finale del 15 febbraio.