Real Madrid, Ancelotti: “Il calendario è senza senso” | VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero: Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si lamenta del calendario compresso. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero: Carlo, allenatore del, si lamenta delcompresso. Ecco il

Advertising

pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - OptaPaolo : 12 - Record gol squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2022: ???? #Juventus: 12 ???? R… - juventusfc : ?? Allegri: «Domani saranno 300 panchine con la Juventus. Facendo un rapido ragionamento, la partita che mi ha emozi… - 24Trends_Italia : 1. Meat Loaf - 20mille+ 2. Giornata dell'abbraccio - 20mille+ 3. Real madrid - 10mille+ 4. Vlahovic Juve - 10mille+… - smilodiegonte : Ve la do per come mi è arrivata, Lotito è infuriato dal comportamento di Tare ed è su un aereo per Madrid. Vuole c… -