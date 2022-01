Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale al Festival di Sanremo 2022: gli attori forse super-ospiti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ogni giorno che passa e che ci avvicina sempre di più alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è ricco di indiscrezioni e notizie su quello che Amadeus sta preparando per stupire il pubblico di Rai1. L’onnipresente conduttore di Soliti Ignoti in questi giorni si è preso uno spazio quasi fisso durante il Tg1 della sera per anticipare al pubblico le sorprese che arriveranno sul palco in termini di cover da ascoltare nella serata dedicata o di ospiti che parteciperanno all’attesissimo evento. E quando non è lo stesso presentatore del Festival a darci le notizie ufficiali ci pensano direttamente le indiscrezioni ad aggiungere altra carne al fuoco all’immensa messa in scena dei primi 5 giorni del mese di febbraio. Nelle ultime ore sta infatti rimbalzando una succosa notizia che vedrebbe la partecipazione alle serate ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ogni giorno che passa e che ci avvicina sempre di più alla 72esima edizione deldiè ricco di indiscrezioni e notizie su quello che Amadeus sta preparando per stupire il pubblico di Rai1. L’onnipresente conduttore di Soliti Ignoti in questi giorni si è preso uno spazio quasi fisso durante il Tg1 della sera per anticipare al pubblico le sorprese che arriveranno sul palco in termini di cover da ascoltare nella serata dedicata o diche parteciperanno all’attesissimo evento. E quando non è lo stesso presentatore dela darci le notizie ufficiali ci pensano direttamente le indiscrezioni ad aggiungere altra carne al fuoco all’immensa messa in scena dei primi 5 giorni del mese di febbraio. Nelle ultime ore sta infatti rimbalzando una succosa notizia che vedrebbe la partecipazione alle serate ...

IlContiAndrea : Raoul Bova la prima sera, Luca Argentero (già annunciato da Dagospia) la seconda sera e Lino Guanciale nella serata… - perfectderavin : RT @Cinguetterai: Altri ospiti a #Sanremo2022. A quanto si apprende, Raoul Bova dovrebbe salire sul palco la prima sera per promuovere #Do… - chiararamundo2 : RT @Cinguetterai: Altri ospiti a #Sanremo2022. A quanto si apprende, Raoul Bova dovrebbe salire sul palco la prima sera per promuovere #Do… - infoitcultura : Don Matteo 13, come uscirà di scena Terence Hill: a sostituirlo non solo Raoul Bova - xnianobsessed : RT @AlbertoFuschi: La fiction italiana premiata a #Sanremo2022. Arrivano Lino Guanciale, Raoul Bova e Luca Argentero #sanremo -