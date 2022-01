Raiola ha avuto una crisi respiratoria Le condizioni del procuratore sono critiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) sono serie le condizioni di Mino Raiola, che ha avuto una crisi respiratoria ieri al San Raffaele di Milano dove si trova da qualche giorno. L'agente sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)serie ledi Mino, che haunaieri al San Raffaele di Milano dove si trova da qualche giorno. L'agente sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una ...

Advertising

ilciccio67 : @MatthijsPog @BILD Assolutamente. Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, ho sempre avuto una grande stima per Raiola… - Staschiscio : @Inter_Scout @Sho__96 prende quella cifra non per Raiola, ma perchè in tutte le Under in cui ha giocato era sempre… -