RAI Gulp, Come foglie al vento. Il 27 gennaio per il Giorno della Memoria la storia della persecuzione della Comunità Ebraica di Venezia (Di venerdì 21 gennaio 2022) La persecuzione della Comunità Ebraica di Venezia per il Giorno della Memoria di Rai Ragazzi Distribuito anche in Germania il film d'animazione La Stella di Andra e Tati Per il Giorno della Memoria 2022, Rai Gulp ricorda la persecuzione della Comunità Ebraica di Venezia con lo special "Come foglie al vento", una produzione originale Rai Ragazzi realizzata da Caterina De Mata. Due ragazzi in gita scolastica a ...

