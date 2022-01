Radio Padania cambia nome: ora è Radio Libertà e «si apre a tutto il centrodestra» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Radio Padania Libera cambia nome: ora si chiama Radio Libertà e punta ad aprirsi «a tutta l’area del centrodestra». La decisione è stata spiegata dal direttore dell’emittente, Giulio Cainardi, per il quale si tratta di «una scelta che stava nelle cose, un cambiamento che poteva avvenire già 5-6 anni fa». Radio Padania diventa Radio Libertà: cambia anche il logo Oltre al nome, cambia anche il logo: «La R azzurra ricorda il cielo, dove viaggiano i segnali; il simbolo del microfono è rosso, come la passione per la Libertà di parola; ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022)Libera: ora si chiamae punta ad aprirsi «a tutta l’area del». La decisione è stata spiegata dal direttore dell’emittente, Giulio Cainardi, per il quale si tratta di «una scelta che stava nelle cose, unmento che poteva avvenire già 5-6 anni fa».diventaanche il logo Oltre alanche il logo: «La R azzurra ricorda il cielo, dove viaggiano i segnali; il simbolo del microfono è rosso, come la passione per ladi parola; ...

