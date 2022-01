Quirinale | telefonata Berlusconi-Salvini-Meloni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Silvio, Matteoe Giorgiasi sono sentiti oggi al telefono. È in programma per domani, a Roma, un vertice della coalizione con riflettori sul. In occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria. Lo rendono noto i partiti della coalizione di centrodestra. Intanto oggi è andato in scena un vertice di Forza Italia a Villa San Martino, nella residenza di Arcore, doveha riunito lo stato maggiore del partito, con i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli. Presenti, inoltre, la senatrice Licia Ronzulli e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. L'articolo proviene da Italia Sera.