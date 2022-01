Quirinale, Silvio Berlusconi come una ballerina del Moulin Rouge (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viene definito il Banksy italiano. TvBoy, al secolo Salvatore Benintende, è un’artista neo-pop che ama fare incursioni nella politica (ricordate il famoso murales con bacio tra Di Maio e Salvini?). Stavolta il palermitano ha scelto di giocare sul Colle e sulla candidatura di Berlusconi. Su uno dei muri nel cuore del centro di Milano, l’artista ha infatti ritratto il Cavaliere a mò di soubrette in stile Moulin Rouge, con la bandiera italiana a fare da vestito di scena e il cartello ‘Silvia for president’. “Disposto a tutto pur di essere presidente“, è il commento di TvBoy alla foto e al video postati sui suoi profili social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TVBOY (@tvboy) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viene definito il Banksy italiano. TvBoy, al secolo Salvatore Benintende, è un’artista neo-pop che ama fare incursioni nella politica (ricordate il famoso murales con bacio tra Di Maio e Salvini?). Stavolta il palermitano ha scelto di giocare sul Colle e sulla candidatura di. Su uno dei muri nel cuore del centro di Milano, l’artista ha infatti ritratto il Cavaliere a mò di soubrette in stile, con la bandiera italiana a fare da vestito di scena e il cartello ‘Silvia for president’. “Disposto a tutto pur di essere presidente“, è il commento di TvBoy alla foto e al video postati sui suoi profili social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TVBOY (@tvboy) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

