Quirinale, si voterà davvero nel parcheggio della Camera. Dal governo un permesso speciale per i grandi elettori positivi – Le foto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha deciso: i grandi elettori positivi potranno votare per il presidente della Repubblica. Con un decreto legge votato all’unanimità anche chi è risultato positivo al Coronavirus potrà uscire dal suo domicilio e andare a depositare il suo voto. Fino a ieri il numero totale di elettori in quarantena era 35: 26 deputati e 9 senatori. Sembra che alla fine la linea per cui si è deciso è quella proposta dal presidente della Camera Roberto Fico: un seggio drive-in allestito nel parcheggio della Camera in cui i positivi potranno depositare il loro voto in occasione della votazione. Fonti parlamentari, riportate da Il Sole 24 Ore, aveva chiarito che questa operazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri ha deciso: ipotranno votare per il presidenteRepubblica. Con un decreto legge votato all’unanimità anche chi è risultato positivo al Coronavirus potrà uscire dal suo domicilio e andare a depositare il suo voto. Fino a ieri il numero totale diin quarantena era 35: 26 deputati e 9 senatori. Sembra che alla fine la linea per cui si è deciso è quella proposta dal presidenteRoberto Fico: un seggio drive-in allestito nelin cui ipotranno depositare il loro voto in occasionevotazione. Fonti parlamentari, riportate da Il Sole 24 Ore, aveva chiarito che questa operazione ...

