Quirinale | Santori Sardine | ' Berlusconi passato che speravamo chiuso | che schifo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Ho 34 anni, e la maggior parte della mia vita l'ho condivisa, mio malgrado, con il troglodita che vedete qui sotto". Lo scrive Mattiadellesu Fb pubblicando una foto di Silvio. "Domenica saremo in piazza a Roma insieme al Popolo Viola non perché crediamo cheabbia grosse chance di essere eletto Presidente della Repubblica, né perchè pensiamo che sia peggio di Pera, Cartabia, Casellati o altri nomi che girano in queste ore. Scendiamo in piazza perché ci fache la politica di oggi non abbia niente di meglio da offrire che un ritorno ad uncheper sempre". "Dal centrodestra, incapace di staccarsi dal cordone ombelicale del populismo, al centrosinistra, ...